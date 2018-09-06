«الأمن العام»: ضبط شخصين مطلوب التنفيذ عليهما في 355 حكما جزئيا

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط شخصين مطلوب التنفيذ عليهما في 355 حكما جزئيا.

أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم مدير الأمن العام، هروب كلًا من: "عُدي.م.م"، مهندس كهرباء، ومقيم بمصر الجديدة، صادر ضده 200 حكم جزئي بتهم "سرقة تيار كهربي"، بلغت مدة العقوبة فيها 21 سنة حبس، و"محمد.م.ع"، مدرس بالخارج ومقيم بالقاهرة، صادر ضده 155 حكما جزئيا بتهم "سرقة تيار كهربي"، بلغت مدة العقوبة فيها 13 سنة حبس.

تم وضع خطة بحث لسرعة ضبط الهاربين، وتوصلت التحريات إلى تردد المحكوم عليهما على محل إقامتهما على فترات متباعدة وتم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبط المذكورين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.