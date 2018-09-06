وزير التموين: إقامة معارض في كافة المحافظات لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة

قال علي المصيلحي، وزير التموين، إن الوزارة بصدد إقامة عدد من المعارض في كافة المحافظات لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق، مشيرًا إلى أن يوم 19 من الشهر الجاري، سيشهد افتتاح أكبر معرض لمستلزمات المدراس في أرض المعارض بمدينة نصر.



وأكد الوزير، على حرص الوزارة في المشاركة المجتمعية لكافة طوائف المجتمع المصري، بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد، بالتوسع في إقامة المعارض والمنافذ الثابتة بالمحافظات لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة للجميع.



وأشار إلى أن المعرض يحتوي على العديد من الباكيات لعرض مستلزمات المدارس وأدوات الدراسة بتخفيض يصل إلى 25% للتخفيف عن كاهل الأسرة، خاصةً في ظل موجة ارتفاع الأسعار التي نشهدها قبل إطلاق الموسم الدراسي من كل عام، إلى جانب توفير الاحتياجات الأساسية بالتنسيق مع التموين بالمحافظة لمواجهة جشع التجار.



جاء ذلك خلال افتتاح الوزير، يرافقه علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، وإيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، ونجوى العشيري، رئيس مدينة بنها، معرض مستلزمات المدارس والجامعات واحتياجات الأسرة بمدينة بنها.