فريدمان: أتوقع احتفاظ إسرائيل بهضبة الجولان للأبد

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، اليوم الخميس، إنه يتوقع أن تحتفظ إسرائيل بهضبة الجولان السورية للأبد فيما يبدو أنه اتجاه للموافقة على مطالب إسرائيل بالسيادة على الهضبة الاستراتيجية التي احتلتها خلال عدوان 1967.

وأوضح فريدمان في تصريحات لصحيفة إسرائيل هيوم اليمينية: "بشكل شخصي لا أستطيع تخيل وضع يمكن فيه إعادة هضبة الجولان لسوريا. بصراحة لا أستطيع تخيل وضع لا تكون فيه هضبة الجولان جزءا من إسرائيل للأبد"، وفقا لوكالة رويترز.

وتابع فريدمان أنه "ليس هناك في هضبة الجولان سكان محليون يريدون حكما ذاتيا"، ومضى قائلا: "قد يؤدي التنازل عن المنطقة المرتفعة من هضبة الجولان إلى أن تصبح إسرائيل ذات مكانة أمنية منخفضة... لست قادرا على التفكير في إنسان لا يستحق هذه الجائزة، أي (الرئيس السوري بشار) الأسد. هناك عدد من الأسباب التي تتطلب الحفاظ على الوضع الراهن".

وأوضح السفير الأمريكى لدى إسرائيل أن الإدارة الأمريكية قد تفكر في المستقبَل في الاعتراف بهضبة الجولان كمنطقة إسرائيلية، مشيرا إلى أن تصريح مستشار الأمن القومي الأمريكى، جون بولتون، مؤخرا حول الجولان يمثل وصف الوضع ولكنه لم يحدد موقفا.

وقبل ثلاثة أسابيع، صرح بولتون خلال زيارته إسرائيل بأن "الولايات المتحدة لم تفكر في هذه المرحلة في السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان".

كما تطرق فريدمان إلى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، مستبعدا أن تلغي أي إدارة أمريكية في المستقبل هذا القرار.