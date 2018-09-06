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الجامعة العربية تشيد بقرار باراجواي بسحب سفارتها من القدس: خطوة على الطريق الصحيح

نور رشوان
نشر فى : الخميس 6 سبتمبر 2018 - 11:19 ص | آخر تحديث : الخميس 6 سبتمبر 2018 - 11:19 ص

أشادت جامعة الدول العربية، بقرار باراجواي بإعادة نقل سفارتها في إسرائيل من القدس إلى تل أبيب.
وقالت الجامعة العربية، حسبما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، صباح الخميس، إن قرار باراجواي بنقل سفارتها إلى تل أبيب خطوة على الطريق الصحيح.
وأعلن وزير خارجية باراجواي، أندريس رودريجينز، إعادة نقل سفارة بلاده في إسرائيل من القدس إلى تل أبيب، وذلك بعد افتتاحها في القدس المحتلة، في شهر يونيو الماضي.
ومن جانبها قررت إسرائيل إغلاق السفارة الإسرائيلية في باراجواي، متوقعة أن يؤثر هذا القرار بشكل سلبي على العلاقات بين البلدين.


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