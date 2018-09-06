قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن البريد المصري يتميز بشبكة انتشار واسعة متفردة في مصر، متابعًا أن هناك مكتبًا للبريد في كل قرية وكل نجع على مستوى الجمهورية بإجمالي 4000 مكتب.



وأضاف وزير الاتصالات، خلال لقائه ببرنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن ثقة المواطن المصري في البريد، تعد أحد أهم عناصر قوة المنظومة.



وتابع: «البريد المصري شأنه شأن كل نظائره في العالم، عانى من حصار الخدمة التقليدية في توصيل الخدمات بعد حلول التكنولوجيا، لذلك كان لابد من صياغة دور البريد مرة أخرى، وهذا ما عملت عليه الوزارة».



وأشار إلى توسع البريد المصري حاليًا في حجم الخدمات الحكومية التي يقدمها للمواطن، وفي إتمام عمليات الشمول المالي بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي والوزارات الأخرى المعنية.



