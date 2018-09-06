شدد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، على ضرورة غلق الطرق في حالة السيول الشديدة على المحافظات، مؤكدًا أن جميع المحافظات المحاطة بالسلاسل الجبلية مهددة بالسيول.



وقال في لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، إن أكثر المحافظات عرضة للسيول هي محافظة سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى محافظات الجنوب، موضحًا أن الهيئة قامت بتوجيه إنذار لجميع المحافظات استعدادًا لبدء سقوط السيول الشديدة في فصل الخريف الذي جاء مبكرًا عن موعده هذا العام.



وعن استعدادات المحافظات للسيول، تابع أنه يجب تنظيف مخرات السيول من الحشائش والأتربة؛ لتسهيل عملية مرور المياه، وتخزيها بطريقة صحيحة، فضلًا عن توفير عربات الإسعاف، والنقل والحفارات، تحسبًا للطوارئ، مشيرًا إلى غرفة عمليات مجلس الوزراء لاستقبال الشكاوى والطلبات في حالات الطوارئ.



وأكد على أهمية الاستفادة من مياه السيول والأمطار الغزيرة في المحافظات، من خلال تخزينها في الآبار الجوفية، أو البحيرات الصناعية، أو السدود؛ للاستفادة منها في الزراعة، وصب الزيادة في نهر النيل.







