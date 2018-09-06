مضوي : مواجهة النيجر ليست أختبار حقيقي لأجيري

يرى الجزائري خير الدين مضوي المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أن مباراة مصر والنيجر ليست أختبار حقيقي للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني الجديد للفراعنة، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال مضوي خلال تصريحاته عبر قناة "أون سبورت": "من الممكن أن تكون مباراة سهلة وستعطي فرصة كبيرة للاعبين من أجل الظهور بشكل جيد مع إمكانية دفع العناصر الجديدة، فاللقاء ليس أختبار حقيقي لأجيري، فمنتخب النيجر أقل من مستوى الفراعنة بشكل كبير".

وأضاف المدرب الجزائري: "سيكون هناك تغيير جذري في طريقة اللعب وأسلوب الفراعنة أمام النيجر، وسنرى بصمة أجيري مع اللاعبين وعلى التشكيل، وأتمنى لهم الظهور بشكل ممتاز وتحقيق الفوز".

وعن أختيار أجيري كمدير فني للفراعنة خلفًا للأرجنتيني هيكتور كوبر وعدم الأعتماد على مدرب محلي، قال مضوي: "الاعتماد على مدرب محلي أو أجنبي هي مجرد قناعات، ومن الممكن أن إستعجال اتحاد الكرة في إستقدام مدير فني بشكل سريع أثر على الأختيار، خصوصًا بعد نتائج كأس العالم، والدخول سريعًا في تصفيات أمم إفريقيا، مما أدى لأختيار قرار سريع".