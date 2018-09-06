«التموين»: منظومة الخبز الجديدة لا تؤثر على حصة الفرد

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إن المنظومة الجديدة لصرف الخبر للمواطنين من خلال البطاقات التموينية، لا تؤثر بأي شكل على حصة المواطن من الخبز.



وأضاف في لقاء مع برنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أن الوزارة بدأت منذ حوالي شهر في تطبيق منظومة جديدة للصرف المباشر بعد أن كانت المنظومة القديمة تشهد الكثير من المشاكل والتلاعب، مؤكدًا أنها لا تمس المواطن نهائيًا، وأن الهدف منها هو منع التلاعب.



وأوضح أن المتضرر الوحيد من المنظومة الجديدة هو الخباز والبدال التمويني المتلاعب، مضيفًا: «المواطن له 5 أرغفة لم تنقص رغيفًا واحدًا، ونقاط الخبر كما هي ويمكن للفرد الحصول على حصته في أي وقت من الشهر».