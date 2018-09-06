الكرملين: بوتين يخطط لتفقد مناورات «فوستوك-2018» العسكرية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم تفقد مناورات "فوستوك-2018" الاستراتيجية بعد حضور المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك الروسية.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الخميس، أن تدريبات (فوستوك-2018) العسكرية التي اكتسبت مكانة دولية ستجرى في روسيا في الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر الجاري، وستضم التدريبات قوات من المناطق العسكرية الروسية الشرقية والمركزية والأسطول الشمالي وقوات الإنزال المحمولة جوا وطيران النقل العسكري، ومن المقرر أن ينضم جنود من القوات الصينية والمنغولية لإحدى مراحل المناورات.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قد أكد، في وقت سابق، أن مناورات "فوستوك-2018" ستكون أكبر تدريبات عسكرية منذ 37 عاما وسيشارك فيها ما يقرب من 300 ألف من القوات العسكرية وأكثر من ألف طائرة حربية ومروحيات وطائرات بدون طيار.