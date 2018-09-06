وزيرة الثقافة تشهد العرض المسرحي «يحدث في بلاد السعادة»

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مساء أمس الأربعاء، العرض المسرحي «يحدث في بلاد السعادة» بمسرح السلام.



وحضر العرض الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، وسيدة المسرح سميحة أيوب، والفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، والفنانين محي إسماعيل وسامي مغاوري، والفنانة منال سلامة وزوجها المخرج عادل أديب، والمخرج خالد بهجت، وعدد كبير من المسرحيين والإعلاميين وعدد من الجالية الليبية في القاهرة.



وحرصت الوزيرة على الصعود للمسرح مع ضيوف العرض وتهنئة فريق العمل والتقاط الصور التذكارية.



مسرحية «يحدث في بلاد السعادة» إنتاج البيت الفني للمسرح وتقدمها فرقة المسرح الحديث، وهي من تأليف وليد يوسف وإخراج مازن الغرباوي، بطولة مدحت تيخا، علاء قوقة، حسن العدل، سيد الرومي، محمد حسني، فاطمة محمد علي، أسامة فوزي، عبدالعزيز التوني، محمد الخيام، المطرب وائل الفشنيو مجموعة من شباب المسرح الحديث.



ويشارك في العرض من النجوم العرب راسم منصور من العراق، خدوجة صبري من ليبيا، نسرين أبي سعد من لبنان.