قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الخميس، إنه سوف يتم غدا الجمعة، استئناف الرحلات الجوية الداخلية في مطار رئيسي، غمرت مياه الفيضانات خلال هبوب إعصار مدرجه هذا الأسبوع.

وأضاف "آبي"، في اجتماع وزاري اليوم، أن شركات الطيران الداخلية سوف تستأنف الرحلات غدا، على أن يتم استئناف الرحلات الدولية بمجرد التأكد من جاهزية مطار كاساني في أوساكا.

ويشار إلى إغلاق المطار منذ أن ضرب إعصار جيبي غرب اليابان أمس الأول الثلاثاء، فقد غمرت المياه مدارجه والطابق السفلي من مبنى صالة الوصول.

وذكرت الوكالة القائمة على تشغيل مطار كانساي في بيان، أنه جرى نقل نحو 7800 شخص كانوا قد حوصروا في المطار للبر الرئيسي على متن حافلات وعبارات بحرية أمس الأربعاء.

وقد قضى هؤلاء الأشخاص الليل في مطار كانساي الدولي بعد أن اصطدمت ناقلة بجسر يربط المطار ومدينة إيزوميسانو، ولم يُصب أي من أفراد طاقم الناقلة الـ11.

وقد أسفر الإعصار الـ21 الذي يضرب اليابان هذا الموسم، والأقوى الذي تشهده البلاد منذ 25 عاما، عن مقتل 11 شخصا وإصابة المئات.