مطالب بالترويج والدعاية السياحية لمصر فى أوزباكستان

• سعد: «النقل» المشكلة الأكبر.. ولا يوجد طيران مباشر إلى مصر

قال محمد إسماعيل، مدير سوق كازاخستان بشركة جيت للسياحة، إن سوق أوزبكستان وكازاخستان، والدول المجاورة لهما، أو ما يطلق عليها «جمهوريات الاتحاد السوفيتى سابقا»، تشهد طلبا كبيرا على السياحة فى مصر، ومن الممكن أن تشهد معدلات نمو كبيرة فى أعداد السياحية الوافدة منها خلال الفترة القادمة.

وأشار إسماعيل، فى تصريحات لـ«الشروق»، إن أغلب دول الاتحاد السوفيتى السابق يأتى السائحون منها عن طريق كازاخستان، حيث لا يوجد طيران مباشر من هذه الدول إلى أى مدينة فى مصر، موضحا أن السائحين الوافدين من هذه الدول يأتون على الرحلات التى تتوجه إلى الغردقة، وشرم الشيخ.

وتوجد 6 رحلات سياحية تأتى أسبوعيا من كازاخستان بواقع 4 رحلات من شرم الشيخ، ورحلتين من الغردقة.

وطالب مسئول السوق الكازاخى بأن يتم عمل حملات دعاية للمقصد السياحى المصرى فى هذه الأسواق، من خلال المشاركة فى المعارض السياحية التى تعقد فيها، أو من خلال عمل قوافل تلتقى بالشركات السياحية هناك، مشيرا إلى أن هيئة تنشيط السياحة لا ترصد أى مبالغ مالية لهذه السوق.

وتابع أن وجود طيران مباشر من مدينة ألماتى التى تعد عاصمة كازاخستان الاقتصادية والتجارية سيساعد على جذب حركة سياحية أكبر ومختلفة، مشيرا إلى أن السياح الوافدين من هذه السوق يهتمون بالسياحة الشاطئية نظرا لأن الجو فى كازاخستان والدول المجاورة لها يمتاز بالبرودة، كما أن السائح الوافد من هذه الأسواق يهتم بالسياحة الثقافية والتى تمتاز بالإنفاق العالى.

من جانب آخر قال سامح سعد، مستشار وزير السياحة السابق، أن هذه الأسواق تحتاج إلى وجود طيران رخيص الثمن ومنتظم، مشيرا إلى أهمية وجود دعم للقطاع الخاص وتسهيلات للأسواق الجديدة منها سوق كازاخستان، الذى يعد حلقة وصل بين الأسواق المحيطة.

وتابع المستشار السابق لوزير السياحة، أنه المشكلة التى تواجه شركات السياحة هى إيجاد وسيلة نقل منذ بدء العمل فى هذه الأسواق، مشيرا إلى أن المشكلة الراهنة تتمثل فى وجود ترويج للمقصد السياحى المصرى لدول شرق آسيا (كازاخستان، وأوزبكستان)، مطالبا بأن تتوجه هيئة تنشيط الشياحة بعمل خطة لدعم هذه الأسواق.