«المصرية للمعلومات والأرشيف» تنظم «أهداف التنمية المستدامة» بمكتبة القاهرة الكبرى

تقيم الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف، بالتعاون مع مكتبة القاهرة الكبرى، ندوة حول رؤية الجمعية لدعم التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة 2030 - 2018، وذلك يوم السبت 8 سبتمبر الجاري بمقر المكتبة بالزمالك.

ويشارك في الندوة الدكتور شريف شاهين وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة، والدكتورة أماني جمال مجاهد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف، ويدير الندوة ياسر عثمان مدير عام المكتبة.

وسوف يتم إهداء دليل التنمية المستدامة في المكتبات المصرية 2030 لمديري المكتبات المصرية الحاضرين، منهم «اللواء محمد عاشور مدير مكتبات جمعية مصر للتنمية والثقافة، والدكتورة سمية صديق مدير عام المكتبات المدرسية، الدكتور خالد الجابري مدير المكتبات والمعاهد الأزهرية، رياض طاهر مدير مكتبات مصر العامة، الدكتور صلاح حجازي مدير لجنة مكتبات الجامعات الخاصة، طارق حسن مدير مكتبة مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العقيد تامر درويش مدير مكتبات أكاديمية الشرطة» إلى جانب كوكبة كبيرة من ممثلي قطاعات المكتبات المصرية بكل أنواعها.