«السكة الحديد»: سيارة ملاكى تقتحم مزلقان الملاحة بطنطا وتتسبب فى تاخير قطارين

أعلنت هيئة السكة الحديد، صباح اليوم، عن اقتحام سيارة ملاكي مزلقان الملاحة من الاتجاه المخالف بين محطتي تلا وطنطا، على خط طنطا منوف اثناء غلقه لمرور القطارات.

وأكدت الهيئة في بيان اليوم، أن سائق السيارة فر هارباً ولم يلتزم بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات وشريط السكة الحديد، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على السيارة بمعرفة الشرطه واستعداد الفنيين بالجرار، مما تسبب في تاخير قطارين بمتوسط ٥٥ دقيقة دون حدوث اى إصابات أو وفيات.

وناشدت الهيئة قائدى المركبات، بضرورة الالتزام بتعليمات المرورعند العبور من على شريط السكة الحديد والالتزام بتعليمات المرور، حفاظاً على أرواحهم وأمان وسلامة مسير القطارات والركاب.