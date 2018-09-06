وزير العدل التركي: نأمل أن تنتهي معظم القضايا المرتبطة بانقلاب 2016 قبل نهاية العام

صرح وزير العدل التركي عبد الحميد جول، اليوم الخميس، بأن بلاده تتوقع انتهاء معظم القضايا المتعلقة بالمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت منتصف عام 2016، والتي يتجاوز عددها المئة، قبل نهاية العام.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول: "قد تتأجل قضية أو اثنتان، من بينها قضية (قاعدة) آكينجي أو تلك التي بها عدد كبير من المتهمين. إلا أنه، باستثناء ذلك، نأمل أن تنتهي كل القضايا قبل نهاية العام".

ويتردد أن قاعدة آكينجي في أنقرة كانت تمثل مركزا محوريا للانقلابيين. ووفقا لوكالة "الأناضول" فإنه قد يتم الحكم على 45 من المتهمين في القضية، والبالغ عددهم 486 مشتبها به، بالسجن مدى الحياة 303 سنوات في حال الإدانة.

وقال جول: "هناك توقعات قوية جدا ومشروعة جدا وكبيرة جدا لدى الرأي العام لإنجاز محاسبة خيانة 15 يوليو".

ونقلت "الأناضول" عن جول القول في يونيو إنه تم الانتهاء من 171 من بين إجمالي 287 قضية مرتبطة بالانقلاب جرى الحكم على 1509 أشخاص فيها بالسجن مدى الحياة.