كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن ظهور سحابة بيضاء في الغلاف الجوي، شديدة الخطورة على الطائرات، وقد تؤدي إلى انفجارها في حالة الدخول فيها.



وقال في لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، إنه تم تحذير هيئة الطيران لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتفادي هذه السحابة، موضحًا أن السحابة تتكون من مياه درجة حرارتها تصل إلى سالب 39، بالإضافة لوجود البرق والرعد داخلها.



وتابع: «دخول جسم الطائرة أو جناحها في هذه السحابة قد يعرضها للانفجار فورًا»، مشيرًا إلى تأثير منخفض جنوب السودان الموسمي، والمعروض على الخرائط الأقمار الصناعية على شكل حرف الـ«v» المقلوب على حالة الطقس.



كما أكد على الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة بدءًا من الغد؛ ليشعر المواطنين بالبرودة، معقبًا: «ننصح المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة، تحسبًا لدرجات الحرارة التي ستنخفض بصورة ملحوظة في الأيام المقبلة».



