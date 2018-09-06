حرث 5 أفدنة زراعية بعد إزالة التعديات عليها بملوي في المنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا، أعمال حرث لـ5 أفدنة و13 قيراطا و9 أسهم بأرض زراعية كان قد تم التعدي عليها من قبل عدد من المواطنين، من خلال تبويرها وبناء أسوار حولها تمهيدًا لتجريفها والبناء عليها بما يخالف القوانين الصادرة.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، فحُرثت تلك المساحات تمهيدًا لزراعتها وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، وإزالة 15 حالة أسوار على أراضي زراعية بمساحة 15 قيراطا وسهمين.

كما تواصل الوحدة المحلية تنظيم حملاتها لرفع وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لكل من تسول له نفسه التعدي على حق من حقوق والدولة وتطبيق القانون إعلاءً لمصلحة الوطن، تنفيذا لتوجيهات اللواء قاسم حسين قاسم، محافظ المنيا.