أكد أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة تحرص على تنويع مصادر الطاقة الكهربائية، وعدم الاعتماد على مورد واحد فقط؛ لضمان استقرار الخدمة، ودعم المشروعات التنموية والاستثمار في مصر.



وقال متحدث «الكهرباء»، في لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الأربعاء، إن مصر بصدد إنشاء أول مفاعل نووي عام 2026 بالتعاون مع روسيا، بتكلفة 15 مليار دولار، موضحًا أن مصر ستصبح خبيرة في مجال المحطات النووية.



وأوضح أن وجود محطة الضبعة سيساهم في الصناعات الحديثة عالية الجودة، فضلًا عن إنتاج 4800 ميجا وات من إجمالي 4 مفاعلات نووية جديدة، مؤكدًا على استمرار العمل بشكل سريع بين الخبراء المصريين والروس وفقًا للجدول الزمني المحدد، وتقارير المتابعة الخاصة بالوزارة.



وتابع أنه تم اختيار مكان تنفيذ مشروع محطات الضبعة النووية، بعد التأكد من توفير أكبر درجة أمان من خلال العينة المسحية للتربة والبيئة، معقبًا: «تم أخذ التدابير اللازمة لاختيار مكان آمن لإنشاء المحطات النووية الأربعة بالإضافة للتصميم التكنولوجي عالي الجودة».



كما أشار إلى إنشاء ميناء خاص بالفحم النظيف ليدعم أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الفحم النظيف بسفاجا، فضلًا عن التخلص من الرماد بطريقة آمنة، مضيفًا أن مصر تمتلك أكبر محطة للرياح في العالم بمنطقة جبل الزيت؛ لضمان استقرار تلبيه احتياجات المواطنين من التغذية الكهربائية.







