«الصحة»: تقديم خدمة طبية لـ30 ألف مواطن مجانا من خلال قوافل متنقلة

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تعمل وفق خطة للقوافل الطبية المجانية على مدار العام، مشيرًا إلى علاج 30 ألف مواطن من خلال 27 قافلة طبية جابت 15 محافظة خلال النصف الثاني من شهر أغسطس الماضي.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «غرفة الأخبار»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، وجهت بتسيير قوافل تضم جميع التخصصات، بجانب سيارات تنظيم الأسرة وسيارات للكشف المبكر عن أورام الكبد.



وأوضح أن القوافل الجديدة بدأت اليوم بمحافظة الإسكندرية، وأجرت الكشف الطبي على 1220 مواطنًا، على أن تستمر لمدة يومين بكل محافظة، لافتًا إلى اهتمام الوزارة بتواجد القوافل بالقرى الأكثر فقرًا والمحرومة من الخدمة الصحية.



وأشار إلى تقديم العلاج بالمجان من خلال صيدليات متنقلة ضمن القافلة، مضيفًا أنه في حالة اكتشاف حالات بحاجة لإجراء عمليات جراحية، فإنه يتم تحويلها لمستفيات وزارة الصحة للعلاج بالمجان على نفقة الدولة أو بالتأمين الصحي.



