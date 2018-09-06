القلعة: 98% نسبة التنفيذ فى مشروع الشركة المصرية للتكرير

• بدء الإنتاج خلال العام المقبل.. و2020 أول عام تشغيلى كامل للمشروع

قالت شركة القلعة للاستشارات المالية، إنها نفذت 98% من مشروع الشركة المصرية للتكرير، تمهيدا لبدء الإنتاج خلال عام 2019، علما بأن 2020 سيمثل أول عام تشغيلى كامل لمشروع المصرية للتكرير، والذى تم رصد تكلفة استثمارية له 4.3 مليار دولار، وهو أكبر مشروع قطاع خاص تحت التنفيذ حاليا فى مصر، لافتة إلى أن المشروع يوفر منتجات الوقود عالية الجودة لتغطية الاستهلاك المتنامى بالسوق المحلية.

وتابعت القلعة فى بيان لها اليوم، أن المشروع نجح فى تنفيذ الإقفال المالى خلال يونيو 2012، بتوفير عنصرى الاستثمارات الرأسمالية والتسهيلات الائتمانية، باستثمارات مباشرة من شركة القلعة ومستثمرين خليجيين ومؤسسات مالية دولية، إلى جانب وكالات ائتمان الصادرات وكذلك مؤسسات التمويل التنموية، حيث تم البدء فى تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمشروع خلال عام 2014، من خلال المقاول العام تحالف شركتى GS Engineering & Construction Corp وMitsui & Co Ltd.

ولفتت إلى أن الشركة المصرية للتكرير ستقوم بإنتاج 4.2 مليون طن سنويا من المنتجات البترولية عالية الجودة، تشمل 2.3 مليون طن من وقود السولار المطابق لمواصفات الجودة الأوروبية Euro V، بما يعادل أكثر من 40% من واردات السولار حاليا، ونحو 600 ألف طن من وقود النفاثات، حيث ستقوم الشركة ببيع إنتاجها للهيئة المصرية العامة للبترول بموجب اتفاقية شراء بالأسعار العالمية لمدة 25 عاما، مع الحصول على جميع مدخلات الإنتاج من شركة القاهرة لتكرير البترول، وهى أكبر شركة تكرير فى مصر حيث يمثل إنتاجها السنوى نحو 20% من طاقة التكرير الحالية بالبلاد.