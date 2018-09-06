عودة كهربا وغياب كاسونجو وساسي عن تدريبات الزمالك

شهد المران اليوم لفريق الكرة بنادي الزمالك، عودة محمود عبدالمنعك كهربا مهاجم الأبيض للمشاركة في التدريبات الجماعية وذلك بعد رفع عقوبة الإيقاف التي كانت مفروضة عليه "تابع التفاصيل".

فيما تغيب التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق عن التدريبات على أن يشارك في مران الغد، في ظل عودته اليوم من توس بعد قضاء أجازة الراحة والتي كان منحها السويسري كريستيان جروس للاعبين، "تابع التفاصيل".

وعلى جانب أخر حصل الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الأبيض، على راحة من المران بإذن الجهاز الفني بسبب شعوره بالإجهاد، وأكتفى بمشاهدة التدريبات من خارج الملعب.

وقاد أمير عزمي المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق، تدريبات اليوم والتي أقيمت على ملعب النادي، في ظل غياب جروس المدير الفني للزمالك لقضائه أجازة خاصة خلال فترة توقف الدوري، "تابع التفاصيل".

وركز أمير على التدريبات البدنية والقياسات، ضمن استعدادات الزمالك لإستئناف مسابقة الدوري الممتاز عندما يواجه الأبيض نظيره طلائع الجيش يوم 13 سبتمبر الجاري ضمن الجولة السادسة من الدوري الممتاز.