محافظ بني سويف يقرر عودة اللقاء الأسبوعي بالمواطنين في حضور التنفيذيين المعنيين

قرر المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، استئناف اللقاء المفتوح الأسبوعي بالمواطنين، على أن يكون يوم الأربعاء من كل أسبوع، ويحضره كل المسؤولين المختصين بالقطاعات والمديريات الخدمية والمسؤولين المعنيين بالديوان العام؛ لسرعة إيجاد الحلول والبدائل لمشكلات المواطنين في إطار المتاح من إمكانات وموارد.

وأكد المحافظ، أهمية اتخاذ عدد من الإجراءات ليكون اللقاء أكثر فائدة وإنجازًا، مثل دراسة المشكلة قبل عرضها من خلال كافة الأجهزة المعنية، ووضع الحلول المقترحة وآليات تنفيذها، بالإضافة إلى اقتراح حلول مبتكرة وخارج الصندوق لبعض المشكلات والمطالب.

وأمر محافظ بني سويف، بتفعيل لقاءات المواطنين على مستوى مجالس المدن والقرى، مؤكدا أن معظم المشكلات يمكن أن يتم حلها قبل وصولها إلى ديوان عام المحافظة، وهو ما يُعتبر تيسيرًا كبيرا وتخفيفًا للعبء عن كاهل المواطن، خاصة الذي يأتي من أماكن بعيدة، وبذلك يتم عرض المشكلات التي تتطلب تدخل المحافظ باللقاء الأسبوعي بالمحافظة، وهو ما يُتيح الفرصة لعرض مشكلات أكثر وإيجاد الحلول لها.