لبنان تهزم الأردن بهدف وديا

حقق منتخب لبنان فوزا معنويا 1 / صفر على مضيفه منتخب الأردن في المباراة الودية ،التي جرت بينهما اليوم الخميس بالعاصمة الأردنية عمان في إطار استعداداتهما للمشاركة في بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، المقرر إقامتها في الإمارات مطلع العام المقبل.

ويدين المنتخب اللبناني بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه (البديل) عمر شعبان، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد عبر تسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 78.

ويلعب المنتخب الأردني في المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات في أمم آسيا برفقة منتخبات استراليا وسوريا وفلسطين، في حين يشارك المنتخب اللبناني في المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات قطر والسعودية وكوريا الشمالية.