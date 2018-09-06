تقرير: 60 نائبا من «المحافظين» يعتزمون تقديم بدائل لخطة «ماي» للخروج من الاتحاد الأوروبي

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يعتزم نحو 60 نائبا من حزب المحافظين الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاعتراض على مقترحاتها بشأن مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، وذلك بنشر بدائل مطلع الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي تلجراف"، اليوم الخميس.

وقالت الصحيفة المؤيدة للمحافظين إن المعارضين، الذين يقودهم اليميني جاكوب ريس موج الذي يرأس مجموعة البرلمانيين الأوروبيين المؤيدين لعملية (بريكست) يريدون إسقاط "خطة ماي".

وأصدرت ماي الخطة في يوليو بعد اتفاق صعب مع حكومتها في تشيكرز، مقر إقامة رئيسة الوزراء خارج لندن.

واقترحت ماي إقامة منطقة تجارة حرة للسلع والمنتجات الزراعية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ما يجعل القطاع في الواقع يخضع لقواعد السوق الموحدة الأوروبية، ويضمن وجود حدود مفتوحة بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا.

لكن بريطانيا ستغادر السوق الموحدة للخدمات، التي تمثل حوالي 80% من اقتصادها.

وقالت الصحيفة إن الخطة التفصيلية للنواب المتشككين تجاه الاتحاد الأوروبي ستتضمن اتفاقية تجارة حرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي و"تقديم حلول للمسألة الإيرلندية الشمالية والقضايا المحيرة مثل الفلاحة والزراعة".