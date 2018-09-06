«الخارجية الأمريكية»: سنفرض عقوبات على الدول التي لن توقف وارداتها من النفط الإيراني

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اعتزام واشنطن فرض عقوبات على الدول التي لن توقف وارداتها من النفط الإيراني، وذلك حسبما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.