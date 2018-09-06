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«الخارجية الأمريكية»: سنفرض عقوبات على الدول التي لن توقف وارداتها من النفط الإيراني

نور رشوان
نشر فى : الخميس 6 سبتمبر 2018 - 2:24 م | آخر تحديث : الخميس 6 سبتمبر 2018 - 2:24 م

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اعتزام واشنطن فرض عقوبات على الدول التي لن توقف وارداتها من النفط الإيراني، وذلك حسبما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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