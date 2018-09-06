المقاصة يبدأ الاستعداد لدجلة بعد راحة 48 ساعة

يستأنف فريق مصر المقاصة تدريباته اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادًا لملاقاة وادي دجلة بالأسبوع السادس من الدوري الممتاز، بعد راحة لمدة 48 ساعة كان قد منحها الجهاز الفني للفريق بقيادة طلعت يوسف للاعبين عقب مباراة المصري في الأسبوع الخامس من المسابقة الإثنين الماضي.

وكان المقاصة قد تعادل سلبيًا مع المصري بالجولة الخامسة من الدوري العام، بعد خسارتين متتاليتين أمام الزمالك والإسماعيلي على الترتيب، في بداية محبطة للفريق هذا الموسم.

ويبدأ الفريق اليوم التدريبات الجماعية على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة وادى دجلة التى ستقام الأربعاء المقبل 12 أغسطس، بالجولة السادسة من الدوري العام.

يذكر أن المقاصة يحتل المركز الرابع عشر بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 4 نقاط.