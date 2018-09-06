إريكسن يقترب من العودة لمنتخب الدنمارك

خاض منتخب الدنمارك مباراة ودية أمس أمام سلوفاكيا ، بتشكيلة مكونة من لاعبي الدرجات الثانية والثالثة في الدنمارك ، بالإضافة إلى لاعبين في كرة الصالات، وذلك بعد نشوب أزمة حقوق الصور بين لاعبي المنتخب والاتحاد .

الأزمة بدأت بين لاعبي المنتخب والاتحاد ، بسبب الخلاف على حقوق النشر والصور الخاصة بنجوم المنتخب مثل كريستيان إريكسن نجم توتنهام وكاسبر شمايكل حارس مرمى ليستر سيتي ( طالع التفاصيل ) .

لكن رئيس الاتحاد الدنماركي جاسبر مولر ، أعطى جرعة من الأمل للجماهير من لحل الأزمة ، حيث قال في تصريحات نقلتها صحيفة صن البريطانية : "لا أستبعد أي شيء ، انا شخص ايجابي ، ونحن الأن نتحدث معًا"، في إشارة إلى لاعبي المنتخب.

وأضاف : لا"عبو المنتخب يريدون المشاركة أمام ويلز ، هناك نزاع حول حقوق الصور الآن ، وهذا أمر سنحاول حله".