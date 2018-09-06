نجم توتنهام يتوقع تمديد تعاقده مع الفريق

يتوقع الدولي البلجيكي يان فيرتونخن مدافع توتنهام الإنجليزي أن فريقه سيمدد تعاقده معه لمدة عام أخر، أي حتي صيف عام 2020.

وقال فيرتونخن في تصريحات أبرزتها شبكة " سكاي سبورت " البريطانية : " ينتهي عقدي مع توتنهام نهاية الموسم الحالي، لكن توتنهام لديهم خيار تمديد عقدي لمدة عام، وأعتقد أنهم سيفعلوا هذا الخيار".

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب البلجيكي نهاية الموسم الحالي، لكن بتجديد تعاقده مع "السبيرز" سيبقي في إنجلترا حتي موسم 2020.

فيرتونخن انتقل إلي نادي توتنهام في عام 2011، قادما من نادي أياكس الهولندي، وارتبط اسمه بالعديد من الأندية الأوروبية أبرزها باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه فضل البقاء في توتنهام.