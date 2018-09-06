الرئيس الأفغاني يحذر مواطنيه من أوهام العيش برخاء في ألمانيا

حذر الرئيس الأفغاني أشرف غني، مواطنيه من توهم أنه من الممكن العيش في رخاء في ألمانيا بسهولة قائلا: «إن هناك اعتقادا مضللا بأن الشوارع في ألمانيا مفروشة بالذهب».

وأوضح «غني» في تصريح لصحيفة «بيلد» نشرته اليوم الخميس، أن الأفغان من أبناء الطبقة الوسطى الذين يعدون جزءًا من التنوع الحي للفرص يؤدون عقب فرارهم لألمانيا أعمالا يدوية، وأضاف: «لا تسيئون فهمي، أنا فخور بأعمالكم الحرفية، ولكن هذه الأعمال تمثل هبوطا قويا بالنسبة لهؤلاء الناس».

وفي الوقت ذاته، حذر الرئيس الأفغاني الألمان على خلفية الأحداث المعادية للأجانب في مدينة كمنيتس من المبالغة في الخوف من اللاجئين، وشدد على ضرورة النظر للأفغان الذين قدموا إسهاما للمجتمع الألماني، «فأرجوكم ألا تدينوا الأمة بأكملها بسبب شخص أو شخصين أو 3 أشخاص».