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فيديو.. مجدي زعبل: زيارة «عبد الناصر» إلى أوزبكستان كانت سرية

إيفون مدحت 
نشر فى : الخميس 6 سبتمبر 2018 - 5:14 ص | آخر تحديث : الخميس 6 سبتمبر 2018 - 5:14 ص
كشف الدكتور مجدي زعبل، رئيس جمعية الصداقة المصرية الأوزبكية، عن تفاصيل زيارة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، السرية إلى أوزبكستان، قائلًا إنها جاءت في الخمسينيات من القرن الماضي. 

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الأربعاء، أن «عبد الناصر» سافر إلى أوزبكستان في زيارة سرية استغرقت 3 أيام، سعيًا لحل الصراع الهندي الباكستاني حول كشمير في ذاك الوقت. 

وتابع: «لأول مرة تم تطبيق تعليم اللغة العربية في الاتحاد السوفيتي، من خلال 3 مدارس رقم 21 و22 و29، في العاصمة الأوزبكية طشقند، تكريمًا لزيارة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر». 


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