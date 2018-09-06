إصابة متظاهرين بعد محاولتهما إشعال إطارات أمام مجلس محلي في البصرة العراقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب متظاهران، اليوم الخميس، بحروق خطيرة بعد محاولتهما إشعال إطارات أمام مجلس محلي بمحافظة البصرة العراقية.

وأوضح موقع «السومرية نيوز» أن المتظاهرين أصيبا بعد محاولتها إشعال النيران في إطارات أمام المجلس المحلي لقضاء الزبير بمحافظة البصرة.

وتشهد المحافظة تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، إلا أنها شهدت مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين بعد تدخل القوات الأمنية.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر مؤخرا بالتحقيق لمعرفة من يحاول الإيقاع بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

وقامت السلطات، على إثر تحول الاحتجاجات إلى العنف، بفرض حظر للتجوال في المحافظة وسط تحليق للطائرات المروحية وانتشار كثيف للقوات في الشوارع ونشر حراسات حول الأبنية الحكومية والمصارف تحسبا لوقوع المزيد من أعمال عنف.