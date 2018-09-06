كنيسة «مارجرجس الحمرة» تقيم قداس ذكرى الأربعين للأنبا أبيفانيوس

أقامت كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس الحمرة بطنطا، صلاة قداس الأربعين للأنبا أبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا أبو مقار بوداي النطرون، بمحافظة البحيرة، والذي تم اتهام راهب مشلوح وآخر بقتله، في شهر يوليو الماضي، وذلك بحضور الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، والآباء والكهنة والقساوسة والمئات من أبناء الكنيسة بطنطا.

وقال الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، في كلمة العظة: "إن مقتل الأنبا أبيفانيوس، لحظة فارقة في تاريخ الكنيسة القبطية، والتي خرجت بقرارات حاسمة من شأنها إعادة ضبط مسار الكنيسة، وهذا الحادث البشع يُذكرنا جميعا بحادث مقتل القديس سيدهم بشاي، في دمياط"، مضيفا أن الأنبا أبيفانيوس، كان من أبناء مدينة طنطا، ونشأ فيها.

وتابع أسقف طنطا: "لم يزُر الأنبا أبيفانيوس مدينته طنطا سوى مرة واحدة، وكان متخفيا عندما جاء معزيا في شهداء كنيسة مارجرجس بطنطا، في أحد الشعانيين، وعندما أراد أن يقدم واجب العزاء في والدة الأب برسوم حنان، راعي كنيسته مارجرجس الحمرة، كان خارج المدينة".