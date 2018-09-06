بنس وبومبيو ينفيان كتابة مقال «نيويورك تايمز» المناهض لترامب

أثار عدد من رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الخميس، تكهنات بمسؤولية نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أو وزير الخارجية مايك بومبيو، عن كتابة مقال صحيفة "نيويورك تايمز" المناهض لترامب، ما دفع المسؤولان للمسارعة بنفى صلتهما بالمقال.

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أمس الأربعاء، مقالا منسوبا لمسؤول بارز بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف عن وجود جبهة معارضة داخل الإدارة الأمريكية ضد الرئيس، تسعى لإحباط أجزاء من أجندته.

وأثار مستخدمو موقع "تويتر" تكهنات بأن بنس أو بومبيو هو صاحب المقال، مبررين ذلك بأنهما يستخدما كلمة "نجم مرشد" وهي ذات الكلمة التي استخدمها كاتب المقال في وصف السيناتور الراحل جون ماكين ودور أمثاله في استعادة شرف الحياة العامة، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية.

وقال بومبيو للصحفيين خلال زيارته للعاصمة الهندية نيودلهي: "(المقال) ليس لي"، متهما وسائل الإعلام بالسعي لتقويض إدارة ترامب، الأمر الذي يعتبره "مزعجا للغاية".

وأضاف وزير الخارجية أنه من غير المفاجئ أن تنشر "نيويورك تايمز مثل هذا المقال"، مضيفا إذا كان المقال كتبه بالفعل مسؤول أمريكي، فلم يكن يجب على الصحيفة أن تصدق كلمات "ممثل سيئ وساخط ومخادع".

بدوره، أصدر مكتب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بيانا عبر موقع "تويتر"، نفي فيه أن يكون بنس هو كاتب المقال، مؤكدا أن "بنس يضع اسمه على مقالاته"، واصفا المقال بأنه "زائف وجبان ومجافي للمنطق".