الخميس 6 سبتمبر 2018 6:22 ص القاهرة القاهرة 25.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

في رأيك من الأحق بلقب أفضل لاعب في العالم؟
النتـائـج تصويت

قمة بين زعيمي الكوريتين في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر

سول - د ب أ
نشر فى : الخميس 6 سبتمبر 2018 - 5:50 ص | آخر تحديث : الخميس 6 سبتمبر 2018 - 5:50 ص
ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم الخميس، أن زعيمي الكوريتين سيعقدان قمة ثنائية في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر الجاري. 

وأفادت الوكالة بأن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن سيتوجه إلى كوريا الشمالية خلال تلك الفترة لعقد قمة هناك مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون. 

ونقلت الوكالة عن تشونج إوي يونج، المبعوث الخاص للرئيس الكوري الجنوبي: "اتفقت الكوريتان على عقد قمة في بيونج يانج من 18 إلى 20 سبتمبر وعقد محادثات رفيعة المستوى أوائل الأسبوع المقبل للتحضير للقمة".

وستكون هذه هي ثالث قمة تجمع الزعيمين حيث التقيا لأول مرة في قرية بانمونجوم الحدودية في 27 أبريل ثم في 26 مايو.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك