515 مليار جنيه إجمالي تكلفة مشروعات الكهرباء في مصر

كشف أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة استعدادًا لاستقبال السيول ومياه الأمطار، قائلًا إنه تم وضع خطة استباقية للصيانة الحديثة بالتنسيق مع الجهات المعنية في هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضح متحدث «الكهرباء»، في لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه تم إجراء صيانة لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء بالمحافظات، بالإضافة للتأكد من عزل الكابلات الكهربائية وغرف التوزيع؛ لتفادي السيول، مشيرًا إلى جاهزية فرق الطوارئ والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة؛ لإصلاح الأعطال المفاجئة.

وقال إن إجمالي تكلفة الإنفاق على مشروعات الكهرباء في مصر وصل إلى 515 مليار جنيه، ويشمل المشروعات المقبلة، مؤكدًا على أهمية تطوير شبكات التوزيع القديمة؛ لتقديم خدمة كهربائية جيدة للمواطنين.

وأضاف أن تكلفة تطوير شبكات التوزيع وصل إلى 27 مليار جنيه خلال عام ونصف فقط بدلًا من مليار جنيه في كل عام، متابعًا: «شبكات التوزيع قديمة وكان يجب تطويرها وكان يرصد لها ميزانيات قليلة مليار جنيه في السنة فقط، مما كان يعيق تطويرها بخلاف الوضع حاليًا».