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ضبط 99 هاربا من أحكام قضائية بالجيزة

كتب- مصطفي حمدي
نشر فى : الخميس 6 سبتمبر 2018 - 2:41 م | آخر تحديث : الخميس 6 سبتمبر 2018 - 2:41 م

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير الأمن، حملات أمنية مكثفة لضبط الخارجين عن القانون لحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

أسفرت الحملة عن ضبط 99 هاربا من أحكام قضائية و91 قضية إتجار و8 قضايا تعاطي، 2328 جرام حشيش و176 جرام هيروين و1374 قرصا و4932 جرام استروكس.

بالإضافة إلى ضبط 3 بنادق خرطوش عيار 12مم، وطبنجة عيار 9 مم، و7 فرود محلية عيار 12 مم، و2 بندقية آلية عيار 7.62×39مم، و29 طلقة مختلفة الأعيرة.

تم تحرير المحاضر اللازمة وأُخطرت النيابات المختصة للتحقيق.


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