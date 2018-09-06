لاعب منتخب اليد: خسرت 12 كيلو من أجل الانضمام لمونبلييه الفرنسي

كشف محمد ممدوح هاشم لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد والمحترف في صفوف مونبلييه الفرنسي أنه اضظر إلى «تخسيس» وزنه 12 كيلو جرام من أجل الانضمام للنادي الفرنسي خلال منتصف الموسم الماضي.

وقال هاشم في حوار لقناة "بي ان سبورت" الرياضية: " "نادي مونبلييه كان يريد ضمي في منتصف الموسم الماضي، وتحدثت مع أحد أصدقائي وهو لاعب بالفريق وقال لي أن النادي يريد ضمي لكن هناك عقبة في ذلك بسبب زيادة زني والبطأ بعض الشىء في أدائي".

وأضاف: "وبدأت بعد انتهاء الموسم في مرحلة انقاص وزني وبالفعل خسرت 12 كجم، وظهر ذلك أدائي وطريقة اللعب وتكوين الجسم، وتفاوض معي النادي في شهر ديسمبر وانتقل إليه في يناير، وكان يتربع وقتها على صدارة جدول الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة وكان وقتها باريس سان جيرمان في الوصافة برصيد 19 نقطة".

وأوضح: "تتويجي بدوري أبطال أوروبا مع مونبلييه إضافة كبيرة لمسيرتي وهو حلمي منذ الصغر وتحقق، وتوقعت الفوز باللقب وإحساسي لا يوصف بكل تأكيد، وأعمل الآن على تطوير مستواي من أجل حصد العديد من الألقاب مع فريقي".

وتحدث لاعب منتخب اليد عن والده: " والدي ممدوح هاشم حقق لقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد مع فريق ألماني وأصبحت الآن على خطاه وحققت نفس الإنجاز، ودائمًا ما كان يقدم لي النصائح والدعم وهو صاحب الفضل لكل ما حدث في مسيرتي في كرة اليد، وأتذكر عندما كان يعاقبني على خطأ ارتكبته ويمنعني من التدريبات".

وعن مثله الأعلى، أوضح هاشم: " والدي هو مثلي الأعلى في كرة اليد وخارجها، لكن دائمًا ما استمتع برؤية الفرنسي لودوفيتش فابريجاس، وأتعلم منه كثيرًا فهو أحد اللاعبين القلائل في مركز لاعب الدائرة، وأتمني أن أسير على خطاه".

واختتم محمد ممدوح هاشم حديثه عن الزمالك ناديه السابق: "بدايتي كانت مع الزمالك ، وتدرجت بكل المراحل السنية معه حتى وصولي للفريق الأول والمشاركة معه ، وعندها كنت في سن 16 عاما ، ولذلك أقول دائمًا أن القلعة البيضاء هي من صنعت إسمي و قدمتني بصورة جيدة للاحتراف، والجمهور دائمًا يكون الداعم الأول لي وصاحب الفضل الكبير علي ، ويسعدني دعمهم لي بالمباريات وذلك يعطيني الحماسة لتقديم الأفضل". طالع التفاصيل

وتوج محمد ممدوح هاشم بلقب دوري أبطال أوروبا مع مونبلييه الفرنسي ثم حصل على لقب كأس الأبطال الفرنسية هذا الموسم.