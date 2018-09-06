قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التواصل مع المحافل الدولية أمر في غاية الأهمية لاستعراض استراتيجية الحكومة وخطتها في مختلف القطاعات ولاسيما في حضور مستثمرين محتملين ورجال أعمال أجانب بمصر.



وأضاف وزير الاتصالات، خلال لقائه ببرنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أمس الأربعاء، أنه استعرض استراتيجية الوزارة الفترة المقبلة، خلال مشاركته مؤتمر «يورومني»، مشيرًا إلى ارتكازها على مجموعة من المحاور أهمها؛ تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قائمة بذاتها، وإتمام دورها في التحول الرقمي والشمول المالي.



وأوضح أن الوزارة تسعى الفترة المقبلة إلى تنمية صناعة الاتصالات من خلال زيادة فرص العمل في هذا القطاع، وزيادة عدد الشركات العاملة به، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى زيادة الصادرات الرقمية إلى الأسواق المستهدفة.



ولفت إلى دور الوزارة في تمكين ومعاونة الجهات والوزارات الأخرى في إتمام التحول الرقمي والشمول المالي، من خلال بناء بنية معلوماتية ملائمة تستطيع من خلالها هذه الجهات إتمام تلك العمليات بكل قطاعاتها.



وشهدت القاهرة، أول أمس الثلاثاء، انطلاق أعمال مؤتمر «يورومني مصر 2018»، الذي انعقدت دورته لهذا العام تحت عنوان «الاستقرار في الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار»، بمشاركة نحو 1000 شخصية اقتصادية ومالية من المهتمين بدراسة تطورات الوضع الاقتصادي في مصر.



