إلغاء إخلاء سبيل المدير المالي السابق للزمالك بعد قبول استئناف النيابة

قررت محكمة جنح مستأنف بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، قبول استئناف النيابة وإلغاء القرار الصادر من قاضي المعارضات بإخلاء سبيل محمد الشهاوي، المدير المالي السابق لنادي الزمالك، بكفالة مالية 3 آلاف جنيه، في قضية «حسابات وأموال نادي الزمالك».

وأوضح رمضان أبو كهية، محامي المتهم، أن نيابة الأموال العامة تقدمت باستئناف عقب قرار قاضي المعارضات الصادر اليوم بإخلاء سبيل موكله، خلال نظره جلسة تجديد حبسه، مشيرا إلى أن قرار المحكمة يعني استمرار حبس موكله.

ويواجه الشهاوي رفقة محمد أبو طالب أمين خزينة نادي الزمالك والمحبوس احتياطيا على ذمة التحقيقات، اتهامات تتعلق بالاشتراك مع آخرين في تغير عملات أجنبية خارج السوق المصرفية الرسمية.

كانت نيابة الأموال العامة العليا، قد قررت صرف المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، بعد سماع أقواله فى التحقيقات الجارية، وسبق واستمعت النيابة لأقوال 3 من موظفي خزانة النادي، ومحمد بدر المدير المالي الحالي للنادي، وأمرت بصرفهم، فيما أخلت سبيل رحاب أبو رجيلة، عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه.

وتباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في قضية أموال نادي الزمالك منذ عدة أشهر وسبق أن اتخذت قرارا بتشكيل لجنة لإدارة الأمور المالية للنادي وقررت نقل جميع الأموال الموجودة في خزينة النادي بمقره بمنطقة ميت عقبة إلى حساباته الرسمية في البنوك.

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