قال الفنان أحمد حلمي إنه من دواعي سروره كونه جزء من حملة «أنا ضد التنمر» التي أطلقتها منظمة يونيسيف مصر، مؤكدًا أن هذا أقل ما يمكن أن يقدمه للأطفال والمجتمع.



يذكر أن عدد كبير من الفنانين شاركوا في مقطع فيديو لدعم حملة «ضد التنمر» ومنهم منى زكي، يسرا، عمرو سلامة، تارا عماد، لإرا إسكندر، آسر ياسين، كما كشف البعض عن تعرضه للتنمر في طفولته.





Thank you @BrunoMaesUnicef..its a pleasure being part of this campaign #IamAgainstBulling it's the least we can do to serve our children and our communities @UNICEF_Egypt

شكرا برونو ومن دواعي سروري ان اكون جزء من حملة #أنا_ضد_التنمر ودي اقل حاجه اقدمها للاطفال والمجتمع. https://t.co/tcQ8ffbCpl