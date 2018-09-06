القبض على فيتنامي لحيازته جلود نمرين من أنواع نادرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعتقلت الشرطة في جنوب فيتنام رجلا لحيازته لجلود نمرين من أنواع مهددة بالانقراض، فيما وصفته خبيرة في الحفاظ على الطبيعة على أنه مثال نادر للعمل "الهادف" ضد الإتجار في أجزاء الحيوانات.

وأعلنت الشرطة في إقليم "كان ثو" أنه تم القبض على "فو تان هونج" في منطقة دلتا نهر ميكونج الأسبوع الماضي بتهمة "انتهاك اللوائح المتعلقة بحماية الحيوانات المهددة بالانقراض والنادرة".

وقالت "بوي ثاي ها"، نائبة مدير منظمة "التوعية من أجل الحفاظ الطبيعة-فيتنام"، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "هذه هي الحالة الأولى التي تعاملت فيها الوكالات المعنية مع جريمة حيازة جلد نمر بطريقة مناسبة".

وأضافت: "كان هذا عملا هادفا، سوف يردع الناس عن خرق القواعد المتعلقة بحماية الحيوانات البرية النادرة".

وسوف يُحتجز الرجل، 53 عاما، لمدة ثلاثة أشهر بينما تحقق الشرطة في الأمر.

وتم اكتشاف جلود النمور في منزل "هونج" في 28 يونيو الماضي بعد تلقي الشرطة لبلاغ.

وأكد معهد علم البيئة والموارد البيولوجية في وقت لاحق أن عينات الجلد كانت لحيوانين من نوع يسمى "بانثيرا تيجريس"، والذي تم إدراجه ضمن الأنواع المعرضة لخطر الانقراض التي تشكل حمايتها أولوية.

وحال ثبوت إدانته بانتهاك القواعد المتعلقة بحماية الحيوانات البرية النادرة، فقد يواجه "هونج" عقوبة تصل إلى السجن سبع سنوات.