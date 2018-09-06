وزارة الدفاع الجزائرية تعلن تسليم 3 إرهابيين لأنفسهم جنوبي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن تسليم ثلاثة إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية بولاية تمنراست الواقعة على بعد ألفي كيلومتر جنوبي الجزائر.

وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إنه في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لجهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم إرهابيان نفسيهما اليوم للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، فيما سلم الارهابي الثالث نفسه أمس الاربعاء.

وأشارت إلى أن الارهابيين الثلاثة التحقوا بالجماعات الإرهابية في أعوام 2008 و2012، لافتة أنه تم العثور بحوزتهم على أسلحة رشاشة من نوع كلاشنيكوف وذخيرة.

ووصل عدد الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم للجيش الجزائري منذ بداية العام الجاري إلى 103، أغلبهم بتمنراست المتاخمة للحدود مع مالي والنيجر.