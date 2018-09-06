«نتنياهو»: سنواجه أي عدوان إيراني من سوريا أو أي مكان آخر

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل عازمة على مواجهة أي عدوان إيراني سواء من الأراضي السورية أو من أي مكان آخر.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الخميس، عنه القول الليلة الماضية: "سنتحرك لإحباط النوايا الإيرانية لتزويد وكلائها وقواتها بأسلحة فتاكة ستوجه ضدنا".

وشدد: "العدوان والإرهاب الإيرانيان سواء خرجا من الأراضي السورية أو من أي مكان آخر سيواجهان بقبضة جيش الدفاع الإسرائيلي الفولاذية"، مضيفا: "أولئك الذين يريدون أن يقتلوننا باتوا يعرفون مدى إصرارنا وعزيمتنا، لن نساوم على أمن المواطنين الإسرائيليين في دولتنا، ولن نسمح لإيران بالتموضع في سوريا".

من جانبه، قال رئيس أركان جيش الدفاع الجنرال غادي ايزنكوت، في احتفالية أقيمت الليلة الماضية بمناسبة ذكرى إقامة هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إن الجيش "في حالة جهوزية عالية وعلى أهبة الاستعداد لخوض حرب ولتنفيذ أية مهمة ستلقى على عاتقه".