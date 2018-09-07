هاجم رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، هجوما عنيفا على المكسيكي خافيير أجييري المدير الفني للمنتخب الوطني، منتقدا اختياره لقيادة الفراعنة ، خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر.

وقال عبدالعال في تصريحات تلفزيونية على شاشة قناة بيراميدز، "أجيري راجل نصاب ومسجل خطر جاي يستخبى عندنا، ولا بد من محاسبة المسئولين عن اختياره"، في إشارة لتورطه في قضايا تقويت مباريات بالدوري الإسباني.

كما وجه رضا عبدالعال انتقادات لمجلس إدارة اتحاد الكرة، على استمرارهم في مناصبهم عقب فضيحة المونديال والخروج بدون تحقيق أي نقطة، قائلا "لا أدري سبب استمرار اتحاد الكرة بعد المونديال"، مؤكدا أن مسئولي الجبلاية تدخلوا لاختيار مروان محسن مهاجم الأهلي للمنتخب رغم عدم مشاركته مع فريقه بعد إصابة أحمد جمعة.