ديوكوفيتش ينهي مغامرة ميلمان ويتأهل لقبل نهائي أمريكا المفتوحة



تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى المربع الذهبي لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز)، آخر بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى لهذا الموسم.



وفاز ديوكوفيتش في دور الثمانية على الأسترالي جون ميلمان بنتيجة 6 /3 و6 /4 و6 /4.



وكان ديوكوفيتش سيلتقي في دور الثمانية مع غريمه السويسري روجيه فيدرر لولا خسارة الأخير على يد ميليمان في الدور الرابع.



ويلتقي ديوكوفيتش المصنف السادس للبطولة في الدور قبل النهائي مع الياباني كي نيشيكوري غدا الجمعة.



وفاز نيشيكوري على الكرواتي مارين سيليتش 2 /6 و6 /4 و7 /6 و4 /6 و6 /4.



وقال ديوكوفيتش أن "الاختبار كان قويا" في المباراة أمام ميلمان التي استمرت لثلاث ساعات.



وعانى اللاعبان من الطقس الحار في نيويورك واضطرا إلى تغيير ملابسهما أكثر من مرة.



وأوضح ديوكوفيتش الفائز بـ17 لقبا في بطولات الجراند سلام، أن الطقس الحار جعل من النسخة الحالية لبطولة أمريكا المفتوحة هي الأصعب في مسيرته.



وأشار "أعتقد أن القائمين على البطولة عليهم أن يعالجوا هذه المسألة ، سواء جرت المباريات في الصباح أو المساء".



وفي منافسات السيدات تأهلت اليابانية ناعومي أوساكا للدور قبل النهائي عقب فوزها على الأوكرانية ليسيا تشرينكو في دور الثمانية للبطولة.



وفرضت أوساكا سيطرتها على المباراة، حيث احتاجت إلى أقل من ساعة واحدة للفوز على منافستها بنتيجة 6 / 1 و6 / 1 ، وتبلغ المربع الذهبي لإحدى بطولات جراند سلام للمرة الأولى في مسيرتها الرياضية.



كما أصبحت أوساكا /20 عاما/، المصنفة رقم 19 عالميا، أول يابانية تصل لقبل نهائي إحدى البطولات الكبرى منذ أكثر من عقدين.



ويأتي هذا النجاح بعد ستة أشهر من تتويج أوساكا ببطولة إنديان ويلز في ولاية كاليفورنيا.



وضربت أوساكا موعدا في الدور قبل النهائي مع الأمريكية ماديسون كيز التي فازت على الإسبانية كارلا سواريز نافارو 6 /4 و6 /3.