انقطاع تام للكهرباء في غرب وجنوب ليبيا

أعلن مدير مكتب الإعلام بالشركة الليبية للكهرباء محمد التكوري، اليوم الخميس، حدوث انقطاع للكهرباء وظلام تام على كافة أرجاء المنطقتين الغربية والجنوبية في ليبيا.

وقال التكوري لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم، إن الأمر ناتج عن تأثر خطوط نقل الطاقة بالاشتباكات التي وقعت في طرابلس المدة الماضية، مشيرا إلى مساع للشركة من أجل إصلاح الأعطال وإعادة التيار في أقرب وقت، متوقعا عودته مساء اليوم.

وتشهد ليبيا منذ سبع سنوات عجزا في إنتاج الطاقة الكهربائية خاصة في ذروتي الصيف والشتاء، الأمر الذي يجبر الشركة الليبية للكهرباء التي تحتكر إنتاج الطاقة في ليبيا إلى توزيع الأحمال وفصل التيار الكهربائي على مدن ومناطق عديدة.

وتتحمل العاصمة الليبية طرابلس التي يقطنها أكثر من مليوني نسمة النصيب الأكبر من توزيع الأحمال ويصل قطع التيار في أحيائها إلى 12 ساعة في الذروة الصيفية والشتوية.