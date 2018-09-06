رئيس جامعة بني سويف: فتح باب التقديم للماجستير والدكتوراة بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن فتح باب التقديم للماجستير والدكتوراة بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب للعام الجامعي 2018 - 2019 وذلك اعتبارا من 26 أغسطس ولمدة أسبوعين.

وأوضح رئيس الجامعة بأنه يمكن للخريجيين التقدم لمرحلة الدراسات العليا في ثماني أقسام علمية بكلية الآداب والمتمثلة في: (قسم اللغة العربية، قسم الاجتماع، قسم التاريخ، قسم الجغرافيا، قسم علم النفس، قسم علوم المعلومات، قسم الفلسفة، قسم اللغة الإنجليزية) على أن يكون الطالب حاصلا على ليسانس الآداب بتقدير جيد على الأقل ومحدد موقف التجنيد (بالنسبة للذكور).

وأضاف رئيس الجامعة، بأن الأوراق المطلوبة (صورة الموقف من التجنيد، وأصل شهادة الليسانس وصورة منها، وأصل شهادة الميلاد وصورة منها، وصورة البطاقة الشخصية، (4) صور شخصية، أكلاسير بلاستيك، مظروف الدراسات العليا، شهادة ICDL، توقيع الاقرارات المطلوب التوقيع عليها من قبل إدارة الدراسات العليا، اجتياز المقابلة الشخصية).