كوكا متحمس للعودة إلى الملاعب بعد غيابه عن المنتخب

أبدى أحمد حسن كوكا نجم المنتخب الوطني وفريق أولمبياكوس اليوناني حماسه للعودة مرة أخرى إلى الملاعب عقب تعرضه للإصابة، والتي غاب على إثرها عن معسكر الفراعنة لمواجهة النيجر يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019.

ونشر المهاحم المصري عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" صورة له أثناء خوض تدريبات تأهيلية وكتب:" الألم الذي تشعر به اليوم، سيكون القوة التي ستشعر بها غدا".

وضم المكسيكي خافير أجيري المدير الفني الجديد للفراعنة كوكا إلى قائمة المنتخب الوطني بعدما غاب عنها في كأس العالم، الذي أقيم في روسيا وتوجت به فرنسا. (طالع التفاصيل)

وأبعدت الاصابة اللاعب صاحب الـ25 عاما عن معسكر المنتخب، ليقرر الجهاز الفني ضم مروان محسن مهاجم الأهلي إلى القائمة، لتعويض غياب كوكا. (طالع التفاصيل)

وانضم الدولي المصري إلى أولمبياكوس اليوناني لمدة موسم واحد علي سبيل الإعارة قادمًا من صفوف فريق سبورتنج براجا البرتغالي. (طالع التفاصيل)

The pain you feel today will be the strength you feel tomorrow. 💪🏽#soon pic.twitter.com/euc2jmNY46