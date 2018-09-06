أوكرانيا تقلب الطاولة على التشيك بدوري الأمم الأوروبية

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قلب منتخب أوكرانيا تأخره صفر / 1 أمام مضيفه منتخب التشيك، إلى فوز ثمين ومتأخر 2 / 1 عليه اليوم الخميس في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى بالقسم الثاني لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

تقدم المنتخب التشيكي بهدف مبكر جاء عبر لاعبه باتريك ستشيك في الدقيقة الرابعة، قبل أن يتعادل يفجن كونوبليانكا لأوكرانيا في الدقيقة 45.

وبينما كانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل الإيجابي، أحرز أوليكساندر زينشينكو هدف الفوز القاتل لأوكرانيا في الدقيقة 90.

بتلك النتيجة، حصد منتخب أوكرانيا على أول ثلاث نقاط له في المجموعة، التي تضم أيضا منتخب سلوفاكيا، فيما ظل المنتخب التشيكي بلا نقاط.