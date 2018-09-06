محافظ سوهاج يؤكد جاهزية المحافظة لاستقبال السيول

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، على جاهزية المحافظة لاستقبال مياه السيول المتوقعة، لافتًا إلى استعدادات المحافظة بالتنسيق مع كافة أجهزة المعنية، ومع وكيل وزارة الري؛ لاستقبال موسم الشتاء.



وقال محافظ سوهاج، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، إن الجولات الميدانية مازالت مستمرة؛ لضبط المخالفات، وضبط الحركة المرورية بالمحافظة، فضلًا عن إزالة كافة معوقات الطرق على جميع محاور سوهاج الرئيسية، بالتعاون مع مديرية الأمن.



وتابع: «نقوم بجولات ميدانية مفاجئة على جميع المؤسسات في المحافظة لكشف الأمور على طبيعتها، وخاصة في المستشفيات» مؤكدًا على أهمية الاستماع لاحتياجات وشكاوى المواطنين، والعمل على حلها.



وأشار إلى التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية في الدولة، وخاصة التعليم والصحة؛ لرفع المستوى الصحي للمستشفيات، والذي يعد من أولويات ملف المحافظة.